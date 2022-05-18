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    Индивидуальный проект сайт

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    Разработка индивидуального проекта

    У Вас есть идея и проект не подходит ни под одну типичную категорию сайтов: лендинг, корпоративный сайт, визитка, интернет магазин ?

    Вы можете прислать нам техническое задание в любом виде(даже в устном) или мы можем составить его вместе, обсудим, утвердим все детали проекта, структуру, функционал и начнем реализацию уже сегодня.

    Мы разрабатываем высоконагруженные веб сайты различного уровня сложности.

    Создание индивидуального сайта включает:

    • проектирование прототипа сайта UX дизайнером
    • индивидуальный VIP дизайн, разработанный веб дизайнером
    • функциональная часть
    • базовое наполнение
    • админ панель для управления текстовой и графической информацией
    • обучение по работе с сайтом
    • бесплатные консультации
    • бесконечная гарантия

    Стоимость рассчитывается после обсуждения структуры и функционала

    Так же возможна техническая поддержка на отдельных условиях.

    Воспользуйтесь формой связи или контактами и мы можем обсудить все детали необходимого проекта.

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      соглашение сайта об обработке персональных
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      Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
      Генеральный директор: Антипкин Максим Игоревич
      Юридический адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Почтовый адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Инн: 7743315853
      КПП: 772501001
      ОГРН: 1197746565763
      Банк: Московский филиал ПАО "РОСБАНК"
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      К/с: 30101 810 0 0000 0000256
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