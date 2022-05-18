У Вас есть идея и проект не подходит ни под одну типичную категорию сайтов: лендинг, корпоративный сайт, визитка, интернет магазин ?

Вы можете прислать нам техническое задание в любом виде(даже в устном) или мы можем составить его вместе, обсудим, утвердим все детали проекта, структуру, функционал и начнем реализацию уже сегодня.

Мы разрабатываем высоконагруженные веб сайты различного уровня сложности.

Создание индивидуального сайта включает:

проектирование прототипа сайта UX дизайнером

индивидуальный VIP дизайн, разработанный веб дизайнером

функциональная часть

базовое наполнение

админ панель для управления текстовой и графической информацией

обучение по работе с сайтом

бесплатные консультации

бесконечная гарантия

Стоимость рассчитывается после обсуждения структуры и функционала

Так же возможна техническая поддержка на отдельных условиях.

Воспользуйтесь формой связи или контактами и мы можем обсудить все детали необходимого проекта.