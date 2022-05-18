Разработка индивидуального проекта
У Вас есть идея и проект не подходит ни под одну типичную категорию сайтов: лендинг, корпоративный сайт, визитка, интернет магазин ?
Вы можете прислать нам техническое задание в любом виде(даже в устном) или мы можем составить его вместе, обсудим, утвердим все детали проекта, структуру, функционал и начнем реализацию уже сегодня.
Мы разрабатываем высоконагруженные веб сайты различного уровня сложности.
Создание индивидуального сайта включает:
- проектирование прототипа сайта UX дизайнером
- индивидуальный VIP дизайн, разработанный веб дизайнером
- функциональная часть
- базовое наполнение
- админ панель для управления текстовой и графической информацией
- обучение по работе с сайтом
- бесплатные консультации
- бесконечная гарантия
Стоимость рассчитывается после обсуждения структуры и функционала
Так же возможна техническая поддержка на отдельных условиях.
Воспользуйтесь формой связи или контактами и мы можем обсудить все детали необходимого проекта.