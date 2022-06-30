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    Готовый интернет-магазин к продажам, запуску рекламной компании и SEO продвиженнию

    • В короткие сроки запустим интернет-магазин, готовый к продажам, рекламе и продвижению.
    • Обеспечим максимальный функционал, необходимый современному интернет-магазину.
    • Реализуем уникальный и современный дизайн на любом устройстве. Вёрстка под ПК и мобильные устройства.
    • Разработаем сайт — быстрый и готовый выполнить любые задачи для бизнеса.

    Развиваться легко! Лёгкая интеграция с разными сервисами

    Если сегодня Вам нужны только каталог и корзина, а завтра вы захотите подключить аналитику, CRM или что-то ещё, то это не будет проблемой!

    Разрабатываемые нами магазины можно гибко подстраивать под свои бизнес-задачи. Даже в базовом функционале многие сервисы Вы сможете подключить без привлечения программиста. Например: чат на сайте, автоматизированные службы доставок, Яндекс.Метрику и т.д.

    Небольшими затратами можно синхронизировать магазин с CRM системой, учётной программой 1С или Мой склад, настроить смс информирование о заказах, подключить онлайн оплаты и произвести другие интеграции. Каким бы не стал ваш бизнес через год или два, Вы всегда сможете внедрить дополнительный функционал в разработанный нами интернет-магазин

    Подключение аналитик и сервисов

    Подключим и настроим комплексную аналитику, онлайн чаты, доставки, оплаты и другие нужные магазину сервисы

    Контекстная реклама и SEO продвижение

    Подготовим магазин к SEO продвижению и настроим рекламную компанию в разных поисковых системах

    Настройка и интеграция онлайн касс

    Подключим онлайн оплаты, настроим работу с кассами, отправление электронных чеков и т.д.

    Интеграция с CRM

    Благодаря возможностям CRM систем можно выстроить грамотную работу в компании

    Синхронизация с 1C или Мой склад

    Настроим полный обмен Вашего каталога товаров, а также синхронизацию заказов с 1С или Мой склад

    Выгрузка на площадки

    Интеграция с популярными торговыми площадками и маркетплейсами

    Стоимость Интернет-магазина под ключ

    тарифы и описание

    Тариф «СТАРТ»

    120 000₽

    В тариф включено:

    • установка на хостинг
    • привязка доменного имени
    • установка логотипа
    • базовая настройка шаблона
    • привязка форм обратной связи на вашу почту
    • привязка оформления заказов на вашу почту
    • наполнение по вашим материалам (до 10 страниц, до 10 товаров)
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    Тариф «ОПТИМА»

    200 000₽

    В тариф включено:

    • все по тарифу «Старт»
    • настройка прав доступа
    • регистрация в поисковых системах
    • установка счетчика посещаемости
    • консультации по работе с сайтом
    • корпоративная почта
    • наполнение по вашим материалам (до 20 страниц, до 20 товаров)
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    Тариф «БИЗНЕС»

    290 000₽

    В тариф включено:

    • все по тарифу «Старт»
    • все по тарифу «Оптима»
    • корректировка свойств оформления заказа
    • помощь в выборе дизайна
    • установка 2-х дополнительных модулей
    • 2 часа бесплатной технической поддержки
    • наполнение по вашим материалам (до 30 страниц, до 30 товаров)
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    Мы работаем с популярными CMS - системами управления контентом

    1C Битрикс
    1C Битрикс

    UMI.CMS
    UMI.CMS

    InSales
    InSales

    MODX
    MODX

    OpenCart
    OpenCart

    WordPress
    WordPress

    Студия сайтов - разработает уникальный интернет магазин

    Прототипировщик

    Верстальщик

    Дизайнер

    Программист

    Интегратор 1С/Мой склад

    Копирайтер

    Маркетолог

    Проектный менеджер

    SEO-оптимизатор

    ДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ

    Оставьте нам заявку,
    чтобы обсудить новый проект.

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    В нашем портфолио уже более 15 успешных проектов!
    Будем рады, если ваш проект пополнит их число

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          Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
          Генеральный директор: Антипкин Максим Игоревич
          Юридический адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
          Почтовый адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
          Инн: 7743315853
          КПП: 772501001
          ОГРН: 1197746565763
          Банк: Московский филиал ПАО "РОСБАНК"
          Р/c: 40702 810 3 9745 0001509
          К/с: 30101 810 0 0000 0000256
          БИК: 044525256

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          На разработку интернет-магазина по тарифу "БИЗНЕС"


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            На разработку интернет-магазина по тарифу "ОПТИМА"


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              На разработку интернет-магазина по тарифу "СТАРТ"


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