Готовый интернет-магазин к продажам, запуску рекламной компании и SEO продвиженнию
- В короткие сроки запустим интернет-магазин, готовый к продажам, рекламе и продвижению.
- Обеспечим максимальный функционал, необходимый современному интернет-магазину.
- Реализуем уникальный и современный дизайн на любом устройстве. Вёрстка под ПК и мобильные устройства.
- Разработаем сайт — быстрый и готовый выполнить любые задачи для бизнеса.
Развиваться легко! Лёгкая интеграция с разными сервисами
Если сегодня Вам нужны только каталог и корзина, а завтра вы захотите подключить аналитику, CRM или что-то ещё, то это не будет проблемой!
Разрабатываемые нами магазины можно гибко подстраивать под свои бизнес-задачи. Даже в базовом функционале многие сервисы Вы сможете подключить без привлечения программиста. Например: чат на сайте, автоматизированные службы доставок, Яндекс.Метрику и т.д.
Небольшими затратами можно синхронизировать магазин с CRM системой, учётной программой 1С или Мой склад, настроить смс информирование о заказах, подключить онлайн оплаты и произвести другие интеграции. Каким бы не стал ваш бизнес через год или два, Вы всегда сможете внедрить дополнительный функционал в разработанный нами интернет-магазин
Стоимость Интернет-магазина под ключ
тарифы и описание
Тариф «СТАРТ»
120 000₽
В тариф включено:
- установка на хостинг
- привязка доменного имени
- установка логотипа
- базовая настройка шаблона
- привязка форм обратной связи на вашу почту
- привязка оформления заказов на вашу почту
- наполнение по вашим материалам (до 10 страниц, до 10 товаров)
Тариф «ОПТИМА»
200 000₽
В тариф включено:
- все по тарифу «Старт»
- настройка прав доступа
- регистрация в поисковых системах
- установка счетчика посещаемости
- консультации по работе с сайтом
- корпоративная почта
- наполнение по вашим материалам (до 20 страниц, до 20 товаров)
Тариф «БИЗНЕС»
290 000₽
В тариф включено:
- все по тарифу «Старт»
- все по тарифу «Оптима»
- корректировка свойств оформления заказа
- помощь в выборе дизайна
- установка 2-х дополнительных модулей
- 2 часа бесплатной технической поддержки
- наполнение по вашим материалам (до 30 страниц, до 30 товаров)
Мы работаем с популярными CMS - системами управления контентом
Студия сайтов - разработает уникальный интернет магазин
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