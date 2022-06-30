Если сегодня Вам нужны только каталог и корзина, а завтра вы захотите подключить аналитику, CRM или что-то ещё, то это не будет проблемой!

Разрабатываемые нами магазины можно гибко подстраивать под свои бизнес-задачи. Даже в базовом функционале многие сервисы Вы сможете подключить без привлечения программиста. Например: чат на сайте, автоматизированные службы доставок, Яндекс.Метрику и т.д.

Небольшими затратами можно синхронизировать магазин с CRM системой, учётной программой 1С или Мой склад, настроить смс информирование о заказах, подключить онлайн оплаты и произвести другие интеграции. Каким бы не стал ваш бизнес через год или два, Вы всегда сможете внедрить дополнительный функционал в разработанный нами интернет-магазин