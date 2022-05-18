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    Заказать лендинг

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    Тариф «СТАРТ»

    25 900₽

    В тариф включено:

    • Решение на готовом дизайне
    • Разработка до 5-ти инфо-блоков
    • Проектирование структуры
    • Адаптивность под мобильные устройства
    • Наполнение
    • Консультации по работе с сайтом
    • Доменное имя и хостинг
    • Регистрация в поисковых системах
    • Счетчики посещаемости, анализа сайта
    • Корпоративная почта
    • Техническая поддержка
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    Тариф «ОПТИМА»

    47 900₽

    В тариф включено:

    • Решение на готовом дизайне
    • Разработка до 10-ти инфо-блоков
    • Проектирование структуры
    • Адаптивность под мобильные устройства
    • Наполнение
    • Консультации по работе с сайтом
    • Доменное имя и хостинг
    • Регистрация в поисковых системах
    • Счетчики посещаемости, анализа сайта
    • Корпоративная почта до 5-ти почтовых ящиков
    • Техническая поддержка 1 месяц
    Оставить заявку

    Тариф «БИЗНЕС»

    75 900₽

    В тариф включено:

    • Решение на готовом дизайне
    • Разработка до 20-ти инфо-блоков
    • Проектирование структуры
    • Адаптивность под мобильные устройства
    • Наполнение
    • Консультации по работе с сайтом
    • Доменное имя и хостинг
    • Регистрация в поисковых системах
    • Счетчики посещаемости, анализа сайта
    • Корпоративная почта до 10 почтовых ящиков
    • Техническая поддержка 2 месяц
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    Разработка landing-page

    Landing page — это одностраничный сайт, нацеленный на стимулирование пользователя(зашедшего на сайт) совершить некоторое действие: например приобрести товар, подписаться на Вашу рассылку с уникальными предложениями, акциями или заказать определенную услугу .

    Попадание пользователя на лендинг происходит с помощью рекламных ссылок в поисковых системах(Google, Yandex) в заранее настроенной рекламной кАмпании, email-рассылки, через основной сайт компании или социальные сети.
    Основным назначением такого сайта является — информирование пользователя о ваших товарах, услугах, акционных предложениях и поэтапная конвертация в клиента.
    Синонимами “Landing page” являются: одностраничный сайт, лендинг, посадочная/целевая страница, лендос. В разных источниках Вы могли услышать этот продукт по разному, но его значение не изменится.

    В большинстве случаев посадочная страница состоит из следующих блоков:

    1. Блок с уникальным торговым предложением(УТП)
    2. Список услуг, товаров
    3. Информация о компании и ее конкурентные преимущества
    4. Стоимость услуг
    5. Отзывы клиентов
    6. Контакты с формой заявки

    Но возможны и другие варианты блоков, в зависимости от Вашей сферы деятельности.

    Создание Landing page включает:

    • разработка прототипа (нашим маркетологом)
    • индивидуальный, неповторимый дизайн
    • функционал сайта
    • админ панель для управления текстовой и графической информацией
    • базовое наполнение
    • обучение по работе с сайтом
    • бесплатные консультации
    • бесконечная гарантия

    Мы можем разработать Вам лендинг куда лучше, чем у Ваших конкурентов, с тщательно проработанным прототипом нашим маркетологом и максимально возможной конверсией.

    Воспользуйтесь формой заявки и мы сможем обсудить все детали проекта.

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      Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
      Генеральный директор: Антипкин Максим Игоревич
      Юридический адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Почтовый адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Инн: 7743315853
      КПП: 772501001
      ОГРН: 1197746565763
      Банк: Московский филиал ПАО "РОСБАНК"
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      БИК: 044525256

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      На разработку landing page по тарифу "БИЗНЕС"


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        соглашение сайта об обработке персональных
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        На разработку landing page по тарифу "ОПТИМА"


          Нажимая кнопку «‎Оставить заявку»‎, я принимаю
          соглашение сайта об обработке персональных
          данных.

          Оставьте заявку

          На разработку landing page по тарифу "СТАРТ"


            Нажимая кнопку «‎Оставить заявку»‎, я принимаю
            соглашение сайта об обработке персональных
            данных.