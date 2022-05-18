Landing page — это одностраничный сайт, нацеленный на стимулирование пользователя(зашедшего на сайт) совершить некоторое действие: например приобрести товар, подписаться на Вашу рассылку с уникальными предложениями, акциями или заказать определенную услугу .

Попадание пользователя на лендинг происходит с помощью рекламных ссылок в поисковых системах(Google, Yandex) в заранее настроенной рекламной кАмпании, email-рассылки, через основной сайт компании или социальные сети.

Основным назначением такого сайта является — информирование пользователя о ваших товарах, услугах, акционных предложениях и поэтапная конвертация в клиента.

Синонимами “Landing page” являются: одностраничный сайт, лендинг, посадочная/целевая страница, лендос. В разных источниках Вы могли услышать этот продукт по разному, но его значение не изменится.

В большинстве случаев посадочная страница состоит из следующих блоков:

Блок с уникальным торговым предложением(УТП) Список услуг, товаров Информация о компании и ее конкурентные преимущества Стоимость услуг Отзывы клиентов Контакты с формой заявки

Но возможны и другие варианты блоков, в зависимости от Вашей сферы деятельности.

Создание Landing page включает:

разработка прототипа (нашим маркетологом)

индивидуальный, неповторимый дизайн

функционал сайта

админ панель для управления текстовой и графической информацией

базовое наполнение

обучение по работе с сайтом

бесплатные консультации

бесконечная гарантия

Мы можем разработать Вам лендинг куда лучше, чем у Ваших конкурентов, с тщательно проработанным прототипом нашим маркетологом и максимально возможной конверсией.

Воспользуйтесь формой заявки и мы сможем обсудить все детали проекта.