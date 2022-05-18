Тариф «СТАРТ»
25 900₽
В тариф включено:
- Решение на готовом дизайне
- Разработка до 5-ти инфо-блоков
- Проектирование структуры
- Адаптивность под мобильные устройства
- Наполнение
- Консультации по работе с сайтом
- Доменное имя и хостинг
- Регистрация в поисковых системах
- Счетчики посещаемости, анализа сайта
- Корпоративная почта
- Техническая поддержка
Тариф «ОПТИМА»
47 900₽
В тариф включено:
- Решение на готовом дизайне
- Разработка до 10-ти инфо-блоков
- Проектирование структуры
- Адаптивность под мобильные устройства
- Наполнение
- Консультации по работе с сайтом
- Доменное имя и хостинг
- Регистрация в поисковых системах
- Счетчики посещаемости, анализа сайта
- Корпоративная почта до 5-ти почтовых ящиков
- Техническая поддержка 1 месяц
Тариф «БИЗНЕС»
75 900₽
В тариф включено:
- Решение на готовом дизайне
- Разработка до 20-ти инфо-блоков
- Проектирование структуры
- Адаптивность под мобильные устройства
- Наполнение
- Консультации по работе с сайтом
- Доменное имя и хостинг
- Регистрация в поисковых системах
- Счетчики посещаемости, анализа сайта
- Корпоративная почта до 10 почтовых ящиков
- Техническая поддержка 2 месяц
Разработка landing-page
Landing page — это одностраничный сайт, нацеленный на стимулирование пользователя(зашедшего на сайт) совершить некоторое действие: например приобрести товар, подписаться на Вашу рассылку с уникальными предложениями, акциями или заказать определенную услугу .
Попадание пользователя на лендинг происходит с помощью рекламных ссылок в поисковых системах(Google, Yandex) в заранее настроенной рекламной кАмпании, email-рассылки, через основной сайт компании или социальные сети.
Основным назначением такого сайта является — информирование пользователя о ваших товарах, услугах, акционных предложениях и поэтапная конвертация в клиента.
Синонимами “Landing page” являются: одностраничный сайт, лендинг, посадочная/целевая страница, лендос. В разных источниках Вы могли услышать этот продукт по разному, но его значение не изменится.
В большинстве случаев посадочная страница состоит из следующих блоков:
- Блок с уникальным торговым предложением(УТП)
- Список услуг, товаров
- Информация о компании и ее конкурентные преимущества
- Стоимость услуг
- Отзывы клиентов
- Контакты с формой заявки
Но возможны и другие варианты блоков, в зависимости от Вашей сферы деятельности.
Создание Landing page включает:
- разработка прототипа (нашим маркетологом)
- индивидуальный, неповторимый дизайн
- функционал сайта
- админ панель для управления текстовой и графической информацией
- базовое наполнение
- обучение по работе с сайтом
- бесплатные консультации
- бесконечная гарантия
Мы можем разработать Вам лендинг куда лучше, чем у Ваших конкурентов, с тщательно проработанным прототипом нашим маркетологом и максимально возможной конверсией.
Воспользуйтесь формой заявки и мы сможем обсудить все детали проекта.