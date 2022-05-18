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    Заказать сайт визитку

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    Создание сайта-визитки под ключ: простое и быстрое решение

    Сайт-визитка – одно из самых простых решений по организации представительства в интернете (магазин, компания, организация, оказывающая услуги, личное представительство). Поможем с созданием красивой информативной визитки, идеальной как по бюджету, так и по скорости создания для малого бизнеса.

    Быстрое изготовление сайта-визитки

    Не затягиваем сроки выполнения, возможна срочная разработка интернет-представительства магазина, организации, личного бренда или продукта

    Каждый сайт-визитка уникальный

    Создаём яркие, привлекающие внимание, запоминающиеся страницы с полной информацией, которую вы захотите транслировать пользователю в сети интернет

    Разработка сайта-визитки под ключ

    Минимальное участие заказчика – только заполните информацию о техническом задании и предоставьте информацию, далее весь процесс разработки переходит специалистам

    Стоимость сайта-визитки под ключ

    тарифы и описание

    Тариф «СТАРТ»

    35 900₽

    В тариф включено:

    • выбор дизайна более чем из 50 вариантов
    • создание до 5 страниц сайта
    • наполнение до 5 страниц сайта
    • создание меню разделов сайта
    • подключение системы управления сайтом CMS Wordpress
    • форма обратной связи
    • 3 месяца бесплатного консультирования по управлению сайтом
    • поиск по сайту
    • модуль «Новости»
    • модуль «Фотогалерея»
    • рерайт до 5 текстов
    • регистрация сайта в поисковых системах
    • первичная оптимизация сайта под поисковые системы
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    Тариф «ОПТИМА»

    75 900₽

    В тариф включено:

    • выбор дизайна более чем из 50 вариантов
    • создание до 10 страниц сайта
    • наполнение до 10 страниц сайта
    • создание меню разделов сайта
    • подключение системы управления сайтом CMS Wordpress
    • форма обратной связи
    • 3 месяца бесплатного консультирования по управлению сайтом
    • поиск по сайту
    • модуль «Новости»
    • модуль «Фотогалерея»
    • рерайт до 5 текстов
    • регистрация сайта в поисковых системах
    • первичная оптимизация сайта под поисковые системы
    Оставить заявку

    Тариф «БИЗНЕС»

    90 000₽

    В тариф включено:

    • выбор дизайна более чем из 50 вариантов
    • создание до 10 страниц сайта
    • наполнение до 10 страниц сайта
    • создание меню разделов сайта
    • подключение системы управления сайтом CMS Wordpress
    • форма обратной связи
    • 3 месяца бесплатного консультирования по управлению сайтом
    • поиск по сайту
    • модуль «Новости»
    • модуль «Фотогалерея»
    • рерайт до 5 текстов
    • регистрация сайта в поисковых системах
    • первичная оптимизация сайта под поисковые системы
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    Предлагаем оперативные решения по разработке качественных визиток с дополнительным функционалом (портфолио, форма связи, чатботы и т.д.)

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      Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
      Генеральный директор: Антипкин Максим Игоревич
      Юридический адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Почтовый адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Инн: 7743315853
      КПП: 772501001
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      Банк: Московский филиал ПАО "РОСБАНК"
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      БИК: 044525256

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      На разработку сайта-визитки по тарифу "БИЗНЕС"


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        На разработку сайта-визитки по тарифу "ОПТИМА"


          Нажимая кнопку «‎Оставить заявку»‎, я принимаю
          соглашение сайта об обработке персональных
          данных.

          Оставьте заявку

          На разработку сайта-визитки по тарифу "СТАРТ"


            Нажимая кнопку «‎Оставить заявку»‎, я принимаю
            соглашение сайта об обработке персональных
            данных.