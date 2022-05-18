Создание сайта-визитки под ключ: простое и быстрое решение
Сайт-визитка – одно из самых простых решений по организации представительства в интернете (магазин, компания, организация, оказывающая услуги, личное представительство). Поможем с созданием красивой информативной визитки, идеальной как по бюджету, так и по скорости создания для малого бизнеса.
Быстрое изготовление сайта-визитки
Не затягиваем сроки выполнения, возможна срочная разработка интернет-представительства магазина, организации, личного бренда или продукта
Каждый сайт-визитка уникальный
Создаём яркие, привлекающие внимание, запоминающиеся страницы с полной информацией, которую вы захотите транслировать пользователю в сети интернет
Разработка сайта-визитки под ключ
Минимальное участие заказчика – только заполните информацию о техническом задании и предоставьте информацию, далее весь процесс разработки переходит специалистам
Стоимость сайта-визитки под ключ
тарифы и описание
Тариф «СТАРТ»
35 900₽
В тариф включено:
- выбор дизайна более чем из 50 вариантов
- создание до 5 страниц сайта
- наполнение до 5 страниц сайта
- создание меню разделов сайта
- подключение системы управления сайтом CMS Wordpress
- форма обратной связи
- 3 месяца бесплатного консультирования по управлению сайтом
- поиск по сайту
- модуль «Новости»
- модуль «Фотогалерея»
- рерайт до 5 текстов
- регистрация сайта в поисковых системах
- первичная оптимизация сайта под поисковые системы
Тариф «ОПТИМА»
75 900₽
В тариф включено:
- выбор дизайна более чем из 50 вариантов
- создание до 10 страниц сайта
- наполнение до 10 страниц сайта
- создание меню разделов сайта
- подключение системы управления сайтом CMS Wordpress
- форма обратной связи
- 3 месяца бесплатного консультирования по управлению сайтом
- поиск по сайту
- модуль «Новости»
- модуль «Фотогалерея»
- рерайт до 5 текстов
- регистрация сайта в поисковых системах
- первичная оптимизация сайта под поисковые системы
Тариф «БИЗНЕС»
90 000₽
В тариф включено:
- выбор дизайна более чем из 50 вариантов
- создание до 10 страниц сайта
- наполнение до 10 страниц сайта
- создание меню разделов сайта
- подключение системы управления сайтом CMS Wordpress
- форма обратной связи
- 3 месяца бесплатного консультирования по управлению сайтом
- поиск по сайту
- модуль «Новости»
- модуль «Фотогалерея»
- рерайт до 5 текстов
- регистрация сайта в поисковых системах
- первичная оптимизация сайта под поисковые системы
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