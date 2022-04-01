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    СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА MODX

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    Мощная система MODX – Ваша гарантия удобного ресурса с гибкой и бесплатной CMS.

    Что такое MODX Revolution?

    • Современная объектно-ориентированная версия CMS MODX;
    • Абсолютно бесплатная CMS;
    • Открытый искомый код;
    • Поддержка только MODX LLC.

    С MODX Revolution можно создавать как простые блоги, так и многофункциональные много страничные.

    Система подстраивается под любые бизнес-идеи и определённо отвечает ожиданиям по разработке качественного и удобного ресурса.

    КАКИЕ ВИДЫ САЙТОВ МЫ СОЗДАЕМ НА MODX?

    Разработка веб-ресурсов на MODX от студии сайтов «СтартСайт» – подходящее решение для успешного старта вашего бизнеса в Интернете.

    Если вам необходим качественный и многофункциональный коммерческий веб-ресурс, разработка на MODX – подходящее решение: гибкость этой CMS позволяет добавлять собственные модули согласно нюансам Вашего бизнеса.

    ПРЕИМУЩЕСТВА CMS MODX

    • Простота использования. Это одно из ведущих требований к любой CMS, и MODX ему соответствует: Вы сможете редактировать страницы ресурса в панели управления в текстовом редакторе.
    • Уже готовые дизайнерские решения и возможность их адаптации. В системе есть как платные, так и бесплатные шаблоны, в которые Вы можете вносить свои корректировки. Это значительно облегчает процесс разработки и гарантирует соответствующий уникальный дизайн.
    • Мощное кэширование страниц. Один и тот же сайт на одном и том же сервере загрузится гораздо быстрее – вам не понадобится тестирование.
    • Бесплатная CMS. Вы оплачиваете только работу специалистов и дополнительные плагины или шаблоны, если они потребуются. Все основные функции всегда в бесплатном доступе – не все CMS этим располагают.
    • Приятный и удобный интерфейс. Большая, но гибкая система, располагающая надежным API. MODX Revolution отвечает всем стандартам и рекомендациям. Не важно, что Вам требуется – лендинг пейдж или интернет-магазин: все ресурсы будут органично смотреться в любом браузере.
    • Широко используемая CMS. У MODX Revolution динамичное количество пользователей. Всё больше разработчиков отдают предпочтение этой системе управления сайтом.
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