СОЗДАНИЕ САЙТОВ НА MODX

Мощная система MODX – Ваша гарантия удобного ресурса с гибкой и бесплатной CMS.
Что такое MODX Revolution?
- Современная объектно-ориентированная версия CMS MODX;
- Абсолютно бесплатная CMS;
- Открытый искомый код;
- Поддержка только MODX LLC.
С MODX Revolution можно создавать как простые блоги, так и многофункциональные много страничные.
Система подстраивается под любые бизнес-идеи и определённо отвечает ожиданиям по разработке качественного и удобного ресурса.
КАКИЕ ВИДЫ САЙТОВ МЫ СОЗДАЕМ НА MODX?
Разработка веб-ресурсов на MODX от студии сайтов «СтартСайт» – подходящее решение для успешного старта вашего бизнеса в Интернете.
Если вам необходим качественный и многофункциональный коммерческий веб-ресурс, разработка на MODX – подходящее решение: гибкость этой CMS позволяет добавлять собственные модули согласно нюансам Вашего бизнеса.
ПРЕИМУЩЕСТВА CMS MODX
- Простота использования. Это одно из ведущих требований к любой CMS, и MODX ему соответствует: Вы сможете редактировать страницы ресурса в панели управления в текстовом редакторе.
- Уже готовые дизайнерские решения и возможность их адаптации. В системе есть как платные, так и бесплатные шаблоны, в которые Вы можете вносить свои корректировки. Это значительно облегчает процесс разработки и гарантирует соответствующий уникальный дизайн.
- Мощное кэширование страниц. Один и тот же сайт на одном и том же сервере загрузится гораздо быстрее – вам не понадобится тестирование.
- Бесплатная CMS. Вы оплачиваете только работу специалистов и дополнительные плагины или шаблоны, если они потребуются. Все основные функции всегда в бесплатном доступе – не все CMS этим располагают.
- Приятный и удобный интерфейс. Большая, но гибкая система, располагающая надежным API. MODX Revolution отвечает всем стандартам и рекомендациям. Не важно, что Вам требуется – лендинг пейдж или интернет-магазин: все ресурсы будут органично смотреться в любом браузере.
- Широко используемая CMS. У MODX Revolution динамичное количество пользователей. Всё больше разработчиков отдают предпочтение этой системе управления сайтом.