Полноценная разработка многофункциональных веб-ресурсов, реализующих цели Вашего бизнеса в интернете.

WordPress – одна из первостепенных элементарных систем для разработки веб-ресурсов. Эта CMS позволяет легко и в нужные сроки распоряжаться материалами и данными. Абсолютно бесплатная платформа на основе PHP и MySQL для систематизации наполнения сайта и подъёма веб-сайт на верх поисковых систем.

Вордпресс – бесспорный лидер среди прочих CMS. Более 65% сайтов созданы на этой WordPress.

КАКИЕ ВИДЫ САЙТОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ WORDPRESS?

Благодаря своим функциям эта CMS широка в использовании. Поначалу её применяли для незамысловатых блогов и несложных сайтов с информацией, а позже благодаря плагинам на ней стали создавать крупные интернет-магазины, универсальные корпоративные сайты, функциональные лендинг пэйджи, онлайн-школы и т.п.

Корпоративный сайт

Актуальный и «цепляющий» дизайн

Организация успешных корпоративных страниц

Интеграция каталогов и различных составляющих

Многостраничный и многофункциональный сайт

Интернет-магазин

«Цепляющий» современный дизайн

Интеграция оплаты онлайн

Корзина товаров

Наполнение товарного каталога

Визитки и Landing Page

Актуальный и уникальный дизайн

Эффективный копирайтинг

Планирование продающей структуры и инфографики

Размещение контактов и обратной связи

Промо сайт

Уникальный современный дизайн

Эффективный копирайтинг

Планирование продающей структуры и инфографики

Размещение контактов и обратной связи

Имидж сайт

Нетипичные элементы верстки

Любопытные идеи для анимации

«Цепляющий» дизайн

Внимательная работа над ассоциациями и акцентами

Мы считаем, что каждый проект требует индивидуального подхода. Именно поэтому компания «СтартСайт» всегда готова выслушать Ваши идеи и пожелания для реализации уникального и востребованного веб-ресурса.

Плюсы CMS WordPress

WordPress стал особо популярен из-за удобства и простоты работы. Заниматься администрированием сайтов на Вордпресс может практически любой, для этого не нужны специальные знания: всё понятно благодаря продуманному интерфейсу.

WordPress – это:

Необычайно большой выбор функционала для любых идей. С помощью плагинов можно решать задачи разной сложности и делать свой ресурс максимально универсальным.

Готовые решения для оформления и возможность адаптации под желаемый стиль. В этой CMS есть как платные, так и бесплатные шаблоны. Это значительно облегчает создание Вашего веб-сайта, однако гарантирует уникальность дизайна.

SEO-оптимизация по умолчанию. Параметры движка и плагины значительно выдвигают ресурс на верхние строчки поисковых систем.

Бесплатная CMS. Платите только за труд разработчиков и за дополнительные плагины или шаблоны при необходимости. Все основные функции бесплатные, в отличие от многих подобных платформ.

Разработка сайта на WordPress проста, однако заказать создание сайта на WordPress будет рациональнее у опытных специалистов. Нельзя обеспечить надёжную защиту данных, не зная принципов создания сайта на этой CMS.

Специалисты веб студии разработают сайт на wordpress

Внимание к мелочам и индивидуальный подход – вот ведущие принципы нашей компании при разработке коммерческих сайтов.

При разработке сайта на WordPress важно:

продумать оформление для удобства пользователей;

определить необходимые для работы функции;

убрать лишние плагины, снижающие скорость загрузки ресурса;

обезопасить все данные.

Любой проект уникален и своеобразен, именно поэтому нам не интересно работать с шаблонами. Выясняя Ваши цели и задачи, мы продумываем соответствующий вектор разработки ресурса нашими специалистами. Открытое взаимодействие с заказчиками помогает нам создавать продающие сайты с высокими продающими результатами.

Дополнительные услуги веб студии

Кроме разработки сайта немаловажно правильно разместить его и регулярно мониторить стабильность его работы.

Команда разработчиков «СтартСайт» предлагает комплексную помощь: