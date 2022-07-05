Полноценная разработка многофункциональных веб-ресурсов, реализующих цели Вашего бизнеса в интернете.
WordPress – одна из первостепенных элементарных систем для разработки веб-ресурсов. Эта CMS позволяет легко и в нужные сроки распоряжаться материалами и данными. Абсолютно бесплатная платформа на основе PHP и MySQL для систематизации наполнения сайта и подъёма веб-сайт на верх поисковых систем.
Вордпресс – бесспорный лидер среди прочих CMS. Более 65% сайтов созданы на этой WordPress.
КАКИЕ ВИДЫ САЙТОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ WORDPRESS?
Благодаря своим функциям эта CMS широка в использовании. Поначалу её применяли для незамысловатых блогов и несложных сайтов с информацией, а позже благодаря плагинам на ней стали создавать крупные интернет-магазины, универсальные корпоративные сайты, функциональные лендинг пэйджи, онлайн-школы и т.п.
Корпоративный сайт
- Актуальный и «цепляющий» дизайн
- Организация успешных корпоративных страниц
- Интеграция каталогов и различных составляющих
- Многостраничный и многофункциональный сайт
Интернет-магазин
- «Цепляющий» современный дизайн
- Интеграция оплаты онлайн
- Корзина товаров
- Наполнение товарного каталога
Визитки и Landing Page
- Актуальный и уникальный дизайн
- Эффективный копирайтинг
- Планирование продающей структуры и инфографики
- Размещение контактов и обратной связи
Промо сайт
- Уникальный современный дизайн
- Эффективный копирайтинг
- Планирование продающей структуры и инфографики
- Размещение контактов и обратной связи
Имидж сайт
- Нетипичные элементы верстки
- Любопытные идеи для анимации
- «Цепляющий» дизайн
- Внимательная работа над ассоциациями и акцентами
Мы считаем, что каждый проект требует индивидуального подхода. Именно поэтому компания «СтартСайт» всегда готова выслушать Ваши идеи и пожелания для реализации уникального и востребованного веб-ресурса.
Плюсы CMS WordPress
WordPress стал особо популярен из-за удобства и простоты работы. Заниматься администрированием сайтов на Вордпресс может практически любой, для этого не нужны специальные знания: всё понятно благодаря продуманному интерфейсу.
WordPress – это:
Необычайно большой выбор функционала для любых идей. С помощью плагинов можно решать задачи разной сложности и делать свой ресурс максимально универсальным.
Готовые решения для оформления и возможность адаптации под желаемый стиль. В этой CMS есть как платные, так и бесплатные шаблоны. Это значительно облегчает создание Вашего веб-сайта, однако гарантирует уникальность дизайна.
SEO-оптимизация по умолчанию. Параметры движка и плагины значительно выдвигают ресурс на верхние строчки поисковых систем.
Бесплатная CMS. Платите только за труд разработчиков и за дополнительные плагины или шаблоны при необходимости. Все основные функции бесплатные, в отличие от многих подобных платформ.
Разработка сайта на WordPress проста, однако заказать создание сайта на WordPress будет рациональнее у опытных специалистов. Нельзя обеспечить надёжную защиту данных, не зная принципов создания сайта на этой CMS.
Специалисты веб студии разработают сайт на wordpress
Внимание к мелочам и индивидуальный подход – вот ведущие принципы нашей компании при разработке коммерческих сайтов.
- При разработке сайта на WordPress важно:
- продумать оформление для удобства пользователей;
- определить необходимые для работы функции;
- убрать лишние плагины, снижающие скорость загрузки ресурса;
- обезопасить все данные.
Любой проект уникален и своеобразен, именно поэтому нам не интересно работать с шаблонами. Выясняя Ваши цели и задачи, мы продумываем соответствующий вектор разработки ресурса нашими специалистами. Открытое взаимодействие с заказчиками помогает нам создавать продающие сайты с высокими продающими результатами.
Дополнительные услуги веб студии
Кроме разработки сайта немаловажно правильно разместить его и регулярно мониторить стабильность его работы.
Команда разработчиков «СтартСайт» предлагает комплексную помощь:
- Размещение на хостинг;
- Работа с доменом;
- Обеспечение сайта SSL‑сертификатами;
- Соблюдение безопасности данных;
- Систематическая поддержка стабильной работы сайта;
- Защита от вирусов.