Оставьте заявку

Получите бесплатную консультация маркетолога!


    Нажимая кнопку «‎Оставить заявку»‎, я принимаю
    соглашение сайта об обработке персональных
    данных.

    Назад

    Сайт на WordPress

    1. Главная

    Полноценная разработка многофункциональных веб-ресурсов, реализующих цели Вашего бизнеса в интернете.

    WordPress – одна из первостепенных элементарных систем для разработки веб-ресурсов. Эта CMS позволяет легко и в нужные сроки распоряжаться материалами и данными. Абсолютно бесплатная платформа на основе PHP и MySQL для систематизации наполнения сайта и подъёма веб-сайт на верх поисковых систем.
    Вордпресс – бесспорный лидер среди прочих CMS. Более 65% сайтов созданы на этой WordPress.

    КАКИЕ ВИДЫ САЙТОВ ПОДДЕРЖИВАЕТ WORDPRESS?

    Благодаря своим функциям эта CMS широка в использовании. Поначалу её применяли для незамысловатых блогов и несложных сайтов с информацией, а позже благодаря плагинам на ней стали создавать крупные интернет-магазины, универсальные корпоративные сайты, функциональные лендинг пэйджи, онлайн-школы и т.п.

    Корпоративный сайт

    • Актуальный и «цепляющий» дизайн
    • Организация успешных корпоративных страниц
    • Интеграция каталогов и различных составляющих
    • Многостраничный и многофункциональный сайт

    Интернет-магазин

    • «Цепляющий» современный дизайн
    • Интеграция оплаты онлайн
    • Корзина товаров
    • Наполнение товарного каталога

    Визитки и Landing Page

    • Актуальный и уникальный дизайн
    • Эффективный копирайтинг
    • Планирование продающей структуры и инфографики
    • Размещение контактов и обратной связи

    Промо сайт

    • Уникальный современный дизайн
    • Эффективный копирайтинг
    • Планирование продающей структуры и инфографики
    • Размещение контактов и обратной связи

    Имидж сайт

    • Нетипичные элементы верстки
    • Любопытные идеи для анимации
    • «Цепляющий» дизайн
    • Внимательная работа над ассоциациями и акцентами

    Мы считаем, что каждый проект требует индивидуального подхода. Именно поэтому компания «СтартСайт» всегда готова выслушать Ваши идеи и пожелания для реализации уникального и востребованного веб-ресурса.

    Плюсы CMS WordPress

    WordPress стал особо популярен из-за удобства и простоты работы. Заниматься администрированием сайтов на Вордпресс может практически любой, для этого не нужны специальные знания: всё понятно благодаря продуманному интерфейсу.

    WordPress – это:

    Необычайно большой выбор функционала для любых идей. С помощью плагинов можно решать задачи разной сложности и делать свой ресурс максимально универсальным.
    Готовые решения для оформления и возможность адаптации под желаемый стиль. В этой CMS есть как платные, так и бесплатные шаблоны. Это значительно облегчает создание Вашего веб-сайта, однако гарантирует уникальность дизайна.
    SEO-оптимизация по умолчанию. Параметры движка и плагины значительно выдвигают ресурс на верхние строчки поисковых систем.
    Бесплатная CMS. Платите только за труд разработчиков и за дополнительные плагины или шаблоны при необходимости. Все основные функции бесплатные, в отличие от многих подобных платформ.

    Разработка сайта на WordPress проста, однако заказать создание сайта на WordPress будет рациональнее у опытных специалистов. Нельзя обеспечить надёжную защиту данных, не зная принципов создания сайта на этой CMS.

    Специалисты веб студии разработают сайт на wordpress

    Внимание к мелочам и индивидуальный подход – вот ведущие принципы нашей компании при разработке коммерческих сайтов.

    • При разработке сайта на WordPress важно:
    • продумать оформление для удобства пользователей;
    • определить необходимые для работы функции;
    • убрать лишние плагины, снижающие скорость загрузки ресурса;
    • обезопасить все данные.

    Любой проект уникален и своеобразен, именно поэтому нам не интересно работать с шаблонами. Выясняя Ваши цели и задачи, мы продумываем соответствующий вектор разработки ресурса нашими специалистами. Открытое взаимодействие с заказчиками помогает нам создавать продающие сайты с высокими продающими результатами.

    Дополнительные услуги веб студии

    Кроме разработки сайта немаловажно правильно разместить его и регулярно мониторить стабильность его работы.

    Команда разработчиков «СтартСайт» предлагает комплексную помощь:

    • Размещение на хостинг;
    • Работа с доменом;
    • Обеспечение сайта SSL‑сертификатами;
    • Соблюдение безопасности данных;
    • Систематическая поддержка стабильной работы сайта;
    • Защита от вирусов.
    Мы используем файлы
    Cookie

    Оставьте заявку

    Наши специалисты свяжутся с вами, чтобы обсудить ваш проект


      Нажимая кнопку «‎Оставить заявку»‎, я принимаю
      соглашение сайта об обработке персональных
      данных.

      Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
      Генеральный директор: Антипкин Максим Игоревич
      Юридический адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Почтовый адрес: 109469, г.Москва, ул.Подольское ш. д.8
      Инн: 7743315853
      КПП: 772501001
      ОГРН: 1197746565763
      Банк: Московский филиал ПАО "РОСБАНК"
      Р/c: 40702 810 3 9745 0001509
      К/с: 30101 810 0 0000 0000256
      БИК: 044525256